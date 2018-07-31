Молодой защитник ФК «Уфа» Игорь Дивеев принял участие в победных матчах сборной России

анском местечке Алькудия-де-Карлет стартовал международный футбольный турнир COTIF. 18-летний защитник ФК «Уфа» Игорь Дивеев принял участие в двух стартовых матчах российской команды с Марокко и «Валенсией» U-20, сообщает пресс-служба уфимской команды. Обе встречи завершились победами сборной России — 4:3 и 6:0 соответственно.



Международный турнир COTIF для футболистов не старше 20 лет проходит с 28 июля по 8 августа. В группе «А» играют сборные Аргентины, Индии, Мавритании, Венесуэлы и команда «Мурсия», в группе «В» — Уругвай, Россия, Марокко, Катар и «Валенсия».