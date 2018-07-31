Жена Хамитова подала в суд на уфимское издание

Жена главы Башкирии Рустэма Хамитова Гульшат решила судиться с двумя местными правозащитницами и порталом proufu.ru.

Советский райсуд Уфы получил иск о защите чести и достоинства первой леди республики. Ответчиками по иску выступают правозащитницы Альмира Жукова и Рамиля Саитова. Также в суд поступил аналогичный иск от благотворительного фонда «Мархамат», контролируемого Гульшат Хамитовой, к главному редактору proufu.ru Рамилю Рахматову, сообщает портал.

Ранее издание писало, что Жукова и Саитова обратились в ФСБ с просьбой проверить деятельность фонда жены Хамитова.

Напомним, что «Реальное время» писало о сомнительной биографии двух правозащитниц. Они выступают против построенного в Уфе завода «Кроношпан» и инициировали скандал с рассыпанной в суде солью.

Анализ показал, что поступления в фонд «Мархамат» стали сокращаться. В 2016 году они составили 39,3 млн рублей, а в 2017-м только 22,7 млн рублей.