Арбитраж Башкирии присудил вернуть ООО «Дорремстрой» 38 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии признал недействительной сделку между уфимским ООО «Дорремстрой» и ООО «Альянс». Теперь последняя компания должна вернуть банкротящемуся предприятию 37,5 млн рублей.

При этом должна быть восстановлена задолженность «Дорремстроя» перед «Альянсом» в размере 38,6 млн рублей, следует из материалов, опубликованных в реестре сведений о банкротствах.

Решение принято 24 июля.

Напомним, что ООО «Дорремстрой» признано банкротом в ноябре 2017 года. Основным видом деятельности компании указано «Строительство жилых и нежилых зданий».