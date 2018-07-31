В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать арбуз и дыню

Роспотребнадзор дал рекомендации при выборе арбузов и дынь в связи со стартом их продаж.

В ведомстве советуют покупать бахчевые только в специальных торговых местах. В наличии у продавца должна быть личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы точки продажи, весы, а также полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур.



«По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — отмечается в сообщении.

Сам арбуз должен иметь целостный покров, яркий цвет корки и желтое пятно на боку. Лучше всего выбирать плоды среднего размера.

«Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус», — сообщает Росопотребнадзор.

Дыни выбираются по тем же правилам, но есть и небольшие различия. Так, плод должен источать запах, противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, что свидетельствует о зрелости.

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