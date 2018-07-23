Роспотребнадзор РТ нашел нарушения прав абонентов МТС
Роспотребнадзор Татарстана обнаружил признаки нарушения прав потребителей в деятельности ПАО «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») и привлек мобильного оператора к штрафу в 10 тыс. рублей.
Ведомство выявило нарушения в оказании услуг по тарифным планам Супер МТС, Гостевой, Мой Друг, которые являются неотъемлемой частью договоров оказания услуг подвижной связи МТС, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в тарифных планах указана первоначальная сумма в размере 100 рублей со сноской, что сумма является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план оператора и не подлежит выплате в денежном эквиваленте. Отмечается, что такое условие является нарушением закона «О защите прав потребителей».
За выявленные нарушения ПАО «МТС» привлечено к административной ответственности. ПАО «МТС» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.В апреле оператор обжаловал решение ведомства в АС РТ. В июле постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2018, решение АС РТ отменили и признали решение Роспотребнадзора законным. Происшествия Татарстан
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