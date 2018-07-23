Роспотребнадзор РТ нашел нарушения прав абонентов МТС

Роспотребнадзор Татарстана обнаружил признаки нарушения прав потребителей в деятельности ПАО «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») и привлек мобильного оператора к штрафу в 10 тыс. рублей.



Ведомство выявило нарушения в оказании услуг по тарифным планам Супер МТС, Гостевой, Мой Друг, которые являются неотъемлемой частью договоров оказания услуг подвижной связи МТС, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в тарифных планах указана первоначальная сумма в размере 100 рублей со сноской, что сумма является скидкой на услуги связи МТС, предоставляемой при подключении на тарифный план оператора и не подлежит выплате в денежном эквиваленте. Отмечается, что такое условие является нарушением закона «О защите прав потребителей».

За выявленные нарушения ПАО «МТС» привлечено к административной ответственности. ПАО «МТС» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.