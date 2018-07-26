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Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля — Минобороны РФ

02:32, 26.07.2018
Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля — Минобороны РФ
Фото: pixabay.com

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) накануне обстреляли территорию Израиля для того, чтобы спровоцировать удар по позициям военнослужащих сирийских правительственных сил.

В Минобороны сообщили, что террористы атаковали израильскую территорию из района населённых пунктов Нафа и Шаджара.

«Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ* и ракетные установки были оперативно уничтожены», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Ранее Израиль сбил сирийский военный самолет.

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