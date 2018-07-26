Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля — Минобороны РФ
Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) накануне обстреляли территорию Израиля для того, чтобы спровоцировать удар по позициям военнослужащих сирийских правительственных сил.
В Минобороны сообщили, что террористы атаковали израильскую территорию из района населённых пунктов Нафа и Шаджара.
«Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГ* и ракетные установки были оперативно уничтожены», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
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