Минтранс планирует исключить портфели и дамские сумки из ручной клади

В России могут исключить портфели и дамские сумки из понятия «ручная кладь». Соответствующий документ разработал Минтранс России. В случае принятия законопроекта, пассажиры смогут брать еще 5 кг ручной клади бесплатно.



«При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», — говорится в документе.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» по требованию прокуратуры отменила ограничения к весу детских колясок, разрешенному для бесплатного провоза, а также к коляскам для инвалидов.

