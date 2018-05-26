«Аэрофлот» снял ограничения на вес детских и инвалидных колясок

Авиакомпания «Аэрофлот» по требованию прокуратуры отменила ограничения к весу детских колясок, разрешенному для бесплатного провоза, а также к коляскам для инвалидов.



Ранее Московская прокуратура выявила нарушения в правилах воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», сообщает ТАСС.

Компания ограничивала права пассажиров при бесплатном провозе предметов, указанных в п. 135 Федеральных авиационных правил ограничения по весу детских колясок, удерживающих устройств для детей до двух лет, а также «костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складных кресел-колясок только для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности».

В этой связи прокурор внес протест. По результатам его рассмотрения правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд России иск о признании незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов.