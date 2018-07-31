Счетная палата проверит потери «молчунов» при смене ПФР на НПФ

Счетная палата планирует провести дополнительную проверку 189,6 тыс. заявлений граждан, которые в 2015 году подали заявление о досрочном переводе пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды.

По сообщениям граждан, они потеряли инвестдоход на свои накопления. Его общая сумма составляет 258,5 млн рублей.

«Как установлено в ходе контрольного мероприятия, в 2015 году застрахованные лица из числа «молчунов» подавали заявления о досрочном переходе, что влекло утрату ими дохода от инвестирования за 2015 год (для застрахованных лиц, для которых ПФР стал страховщиком в период с 2012 года по 2015 год)», — сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Отмечается, что гражданам не разъясняли материальные права застрахованных лиц при подаче заявлений о досрочном переходе ПФР. При этом общая численность «молчунов», перешедших из ПФР в НПФ, составила 3,5 млн человек. Они перевели 227,6 млрд рублей.

Ранее в Счетной палате заявили о случаях инвестирования пенсионных накоплений умерших граждан.