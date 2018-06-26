В Счетной палате заявили о случаях инвестирования пенсионных накоплений умерших граждан

Пенсионные фонды инвестировали пенсионные накопления умерших застрахованных лиц, а доход от инвестирования зачисляли в резерв по обязательному пенсионному страхованию. Такие данные приводит Счетная палата по результатам проверки четырех негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России (ПФР).



Всего ведомство выявило 90 нарушений законодательства.

«В частности, установлена несвоевременная передача НПФ новым страховщикам пенсионных накоплений, что приводило к нарушению прав граждан на инвестирование пенсионных накоплений у нового страховщика и к потере ими дохода», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Кроме того, НПФ переводили в ПФР доход от инвестирования средств материнского капитала без соответствующего требования на возврат этих средств, ПФР излишне перечисленные средства материнского капитала возвращал в НПФ в срок от 31 до 208 дней. Этот приводило к потере дохода гражданами.

Напомним, по итогам 2017 года Счетная палата выявила нарушений на 1,8 трлн рублей. Из этой суммы 760 млрд рублей, или более 40%, относятся к деятельности «Роскосмоса».