Жители Татар-базара в Ижевске вышли на митинг против многоэтажек

Жители Татар-базара (район компактного проживания ижевских татар) выступили против строительства многоэтажных жилых домов в микрорайоне. На состоявшийся накануне, 29 июля, митинг вышли около 500 человек.



Жители микрорайона обвинили местные власти в неспособности решить проблему с застройщиками и нарушением обещаний. Ранее жители Татар-базара высказались против строительства многоэтажек, которое ведут жилые комплексы «Видный» и «Морковь», сообщает Udm-Info.

Глава Удмуртии Александр Бречалов взял ситуацию на Татар-базаре под личный контроль и пообещал создать рабочую группу, которая внесет изменения в генплан Ижевска и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Группа должна была действовать до середины апреля, но она до сих пор не завершила свою работу.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии отнесли территорию микрорайона к зоне жилой застройки с сохранением градостроительных особенностей среды и ограничили высоту построек на территории до 9 метров.