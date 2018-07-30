Ростуризм спрогнозировал сокращение чартеров за рубеж на 10—20%

В августе количество чартеров из России на зарубежные курорты будет на 10—20% ниже заявленного. Об этом рассказал советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Он пояснил, что из-за переоценки покупательского спроса туроператорам приходится сокращать полетные программы и снижать цены.

«Но реального роста не произошло, уже очевидно, что за границу отправится примерно столько же людей, что и в прошлом году», — цитирует «Коммерсант» директора по продажам НТК «Интурист» Сергея Толчина.

Советник по транспорту главы Ростуризма подтвердил, что рост продаж прекратился в середине июля.

Единственный маршрут, на котором туроператоры допускают рост, — Турция. «Но, скорее всего, причиной может стать как раз переизбыток чартеров, из-за чего туроператоры вынуждены демпинговать, продавая подчас турпакеты себе в убыток», — отметил Толчин.

Ранее такая ситуация уже привела к проблемам у оператора «Натали турс».