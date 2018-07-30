Новости бизнеса

20:03 МСК
Новости раздела
Бизнес

Ростуризм спрогнозировал сокращение чартеров за рубеж на 10—20%

18:20, 30.07.2018
Ростуризм спрогнозировал сокращение чартеров за рубеж на 10—20%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В августе количество чартеров из России на зарубежные курорты будет на 10—20% ниже заявленного. Об этом рассказал советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Он пояснил, что из-за переоценки покупательского спроса туроператорам приходится сокращать полетные программы и снижать цены.

«Но реального роста не произошло, уже очевидно, что за границу отправится примерно столько же людей, что и в прошлом году», — цитирует «Коммерсант» директора по продажам НТК «Интурист» Сергея Толчина.

Советник по транспорту главы Ростуризма подтвердил, что рост продаж прекратился в середине июля.

Единственный маршрут, на котором туроператоры допускают рост, — Турция. «Но, скорее всего, причиной может стать как раз переизбыток чартеров, из-за чего туроператоры вынуждены демпинговать, продавая подчас турпакеты себе в убыток», — отметил Толчин.

Ранее такая ситуация уже привела к проблемам у оператора «Натали турс».

БизнесУслуги
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок