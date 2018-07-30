Депутаты Госдумы от Татарстана хотят ужесточить пожарный надзор

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов сообщил журналистам сегодня на брифинге о новом законопроекте, в разработке которого он участвует:



— Буквально перед закрытием весенней сессии мы, ряд авторов, внесли законопроект, который еще даже не рассматривался. Он связан с совершенствованием пожарного надзора и предполагает внесение поправок в пять законов Российской Федерации.

По словам депутата, речь в первую очередь идет об усилении ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а одна из главных предлагаемых поправок состоит в том, чтобы пожарный надзор присутствовал на каждом этапе работ — «и при проектировании, и при строительстве, и при реконструкции всех объектов». Этого в действующем законодательстве ранее предусмотрено не было, заявил Гильмутдинов.