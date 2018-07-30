Россиянам разрешили платить имущественные налоги авансом

Россияне смогут авансом оплачивать имущественные налоги. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе сказано, что россияне смогут перечислять транспортный, земельный и имущественный налог единым платежом. Оплату необходимо производить по месту жительства или пребывания гражданина. Если оно отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости.

Кроме того, появится возможность заплатить налоги в МФЦ. В настоящее время это можно сделать в кассе местной администрации, банках и отделениях «Почты России».

Закон, позволяющий гражданам перечислять имущественные налоги единым платежом, вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ранее стало известно, что с 2019 года самозанятые россияне начнут отчислять деньги в ФОМС.