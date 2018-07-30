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Россиянам разрешили платить имущественные налоги авансом

13:34, 30.07.2018 1
Россиянам разрешили платить имущественные налоги авансом
Фото: pixabay.com

Россияне смогут авансом оплачивать имущественные налоги. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе сказано, что россияне смогут перечислять транспортный, земельный и имущественный налог единым платежом. Оплату необходимо производить по месту жительства или пребывания гражданина. Если оно отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости.

Кроме того, появится возможность заплатить налоги в МФЦ. В настоящее время это можно сделать в кассе местной администрации, банках и отделениях «Почты России».

Закон, позволяющий гражданам перечислять имущественные налоги единым платежом, вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ранее стало известно, что с 2019 года самозанятые россияне начнут отчислять деньги в ФОМС.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:57
    а потом в одно окно для уточнения и подтверждения уплаты?
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