С 2019 года самозанятые начнут отчислять деньги в ФОМС

С 2019 года для самозанятых введут единый платеж с выручки. В него включат налог и страховые взносы. Сбор составит 3%, если услуги оказываются физическому лицу, и 6% — если юридическому.

Кроме того, предполагается введение системы лояльности для потребителей. Также сейчас в Госдуму РФ внесли законопроект о критериях определения самозанятых граждан, передают «Известия» со ссылкой на проект Минфина РФ «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Ранее Минтруд РФ предложил освободить самозанятых от трудовых договоров.