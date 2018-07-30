Городские власти закрывают Пермский металлорынок

Пермский металлорынок, расположенный за центральным рынком, начали демонтировать.

Ранее предприниматель Владимир Кирин, арендовавший у города площадь под рынок, судился с городскими властями из-за отказа продлить с ним договор. В итоге он все суды проиграл. Из-за вступления в силу решения суда его субарендаторы должны покинуть муниципальную землю в течение трех дней, передает «Эхо Перми».

Стоит отметить, что торговцы начали сворачивать свои точки уже в минувшие выходные. На данный момент на территории работает техника, которая вывозит стальные конструкции с рынка.

Напомним, исполком Казани потратит на снос порядка 25 незаконно построенных объектов 8 млн рублей.



