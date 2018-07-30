«Уфу» в Словении будет судить ирландец Хантер

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между словенским «Домжале» и российской «Уфой».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным судьей назначен Арнолд Хантер из Северной Ирландии. Ассистентами будут его соотечественники Гарет Икин и Пол Робинсон. Четвертый рефери — Стиве Грегг из той же страны.

Матч «Домжале» — «Уфа» состоится 2 августа, начало запланировано на 21.30 по московскому времени. Первая игра, прошедшая в Уфе, завершилась нулевой ничьей. Тогда работала на матче бригада литовца Донатаса Румшаса.