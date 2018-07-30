«Лада» проиграла «Гомелю» в первом контрольном матче

В Минске «Лада» провела первый контрольный матч в межсезонье-2018. Соперником волжской команды стал ХК «Гомель», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

В упорной борьбе тольяттинцы уступили белорусскому клубу в серии буллитов — 3:4. В составе «автозаводцев» точными бросками в основное время отметились Журавлев (дважды), а также Сыромятников (с передачи того же Журавлева).

Состав «Лады» по пятеркам в этом матче:

Чистов (К) — Озолиньш — Андрющенко, Дубинин — Костромитин; Кудрявцев — Бондырев — Романов, Громов — Платонов; Сыромятников — Журавлев — Кизимов, Сухих — Усманов; Головкин — Терехин — Д.Метлюк, Возовик — Шкибтан.



