«Лада» проиграла «Гомелю» в первом контрольном матче
В Минске «Лада» провела первый контрольный матч в межсезонье-2018. Соперником волжской команды стал ХК «Гомель», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.
В упорной борьбе тольяттинцы уступили белорусскому клубу в серии буллитов — 3:4. В составе «автозаводцев» точными бросками в основное время отметились Журавлев (дважды), а также Сыромятников (с передачи того же Журавлева).
Состав «Лады» по пятеркам в этом матче:
- Чистов (К) — Озолиньш — Андрющенко, Дубинин — Костромитин;
- Кудрявцев — Бондырев — Романов, Громов — Платонов;
- Сыромятников — Журавлев — Кизимов, Сухих — Усманов;
- Головкин — Терехин — Д.Метлюк, Возовик — Шкибтан.
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