«Нижний Новгород» и «Тамбов» провели упорный поединок

Накануне «Нижний Новгород» разделил очки в Тамбове (0:0) в очередном матче первенства Футбольной национальной лиги.



Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода», после матча отметил:

— Боевая ничья. Знали, что нам будет противостоять сбалансированная, быстрая команда, сохранившая свой костяк и укрепившаяся в межсезонье. На старте она привезла 6 очков с выезда. В первом тайме не все у нас получалось, а после перерыва ребята раскрылись, стали играть более уверенно, создавать моменты. Мы старались строго и дисциплинированно действовать в обороне. Были у нас и возможности отличиться. Считаю, что команда растет, прогрессирует. Но, безусловно, нам есть, куда стремиться. Надо прибавлять и в «физике», и в тактике. Будем играть в правильный футбол — и результат придет!

Тимур Шипишев, главный тренер «Тамбова», согласился с коллегой:

— В первом тайме была жесткая позиционная игра. Команды вели борьбу на каждом участке поля. Начало второго тайма осталось за нами, но Себаи не замкнул два прострела. А потом мы «просели». Соперник прижимал нас к воротам, но ребята все же дотерпели. Считаю, что счет по игре. А еще скажу, что нам противостояла сегодня очень серьезная, организованная команда. Видно, что Дмитрий Николаевич Черышев поставил нижегородцам игру за достаточно короткий промежуток времени.