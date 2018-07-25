Госдеп США выпустил Крымскую декларацию о непризнании присоединения полуострова к РФ

Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, в которой указывается, что США не признают полуостров частью России. Докумен подписал госсекретарь Майк Помпео.

«Как мы это делали в Декларации Уэллса в 1940 году, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа в признании претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России захватить Крым и заявляют о необходимости поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины», — говорится в декларации.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он был главой Штатов в 2014 году, то не допустил бы присоединения Крыма к России.