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Центробанк выявил криптовалютные финансовые пирамиды

02:29, 30.07.2018
Центробанк выявил криптовалютные финансовые пирамиды
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России выявил с начала 2018 года 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид. Десятки из них привлекали средства граждан в псевдокриптоактивы.

«Заметной тенденцией последнего года является привлечение средств вкладчиков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях в псевдокриптоактивы. Это десятки пирамид…» — цитирует «РИА Новости» директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Суммы, которые люди вкладывают в финансовые пирамиды, варьируются в пределах 30—50 тыс. рублей. При этом псевдокриптоинвестиции превышают 80—100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что количество черных кредиторов по сравнению с 2017 годом выросло вдвое.

ЭкономикаБанки
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