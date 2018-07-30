Центробанк выявил криптовалютные финансовые пирамиды

Банк России выявил с начала 2018 года 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид. Десятки из них привлекали средства граждан в псевдокриптоактивы.



«Заметной тенденцией последнего года является привлечение средств вкладчиков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях в псевдокриптоактивы. Это десятки пирамид…» — цитирует «РИА Новости» директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Суммы, которые люди вкладывают в финансовые пирамиды, варьируются в пределах 30—50 тыс. рублей. При этом псевдокриптоинвестиции превышают 80—100 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что количество черных кредиторов по сравнению с 2017 годом выросло вдвое.