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Курбан Бердыев о победе над «Краснодаром»: «Есть удовлетворение от результата»

21:25, 29.07.2018

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча с «Краснодаром», где сильнее были казанцы — 2:1.

«Есть удовлетворение от результата и в целом от игры. Разное функциональное состояние игроков не позволяло весь матч держать темп, который мы хотели. Благодарен, что ребята играли через не могу», — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня состоялся первый тур чемпионата России по футболу. Казанский «Рубин» у себя дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. Дублем в составе казанцев отметился Сердар Азмун, у гостей отличился Федор Смолов.

СпортФутбол Татарстан
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