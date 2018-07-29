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В Актанышском районе в ДТП с фурой пострадали три человека, один погиб

18:34, 29.07.2018
В Актанышском районе в ДТП с фурой пострадали три человека, один погиб
Фото: 16.mchs.gov.ru

В Актанышском районе Татарстана столкнулись Lada и грузовой Mercedes. В результате ДТП три человека пострадали и один погиб.

Авария произошла сегодня около полудня на 1155-м км трассы М7 между селами Старое Байсарово и Верхнее Яхшеево, говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

Водитель легковушки потеряла управление и столкнулась с грузовиком. От удара легковой автомобиль перевернулся на крышу.

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