Мужская сборная России по пляжному гандболу стала шестой на ЧМ в Казани

Мужская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Испании и заняла шестое место на чемпионате мира в Казани. Матч проходил в Центре пляжных видов спорта.

В первом периоде испанцы победили со счетом 23:14. Во второй половине игры уступили испанцам с разницей в один мяч (23:22). Таким образом, сборная Испании стала пятой на турнире, а россияне закончили домашний чемпионат на шестом месте, передает ИА «Татар-информ».

Напомним, что в четвертьфинале российская команда уступила Венгрии и не смогла навязать борьбу за победу в турнире.

Ранее женская сборная России заняла седьмое место на ЧМ по пляжному гандболу в Казани, обыграв команду Парагвая.