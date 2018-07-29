Женская сборная России заняла седьмое место на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Женская сборная России по пляжному гандболу обыграла команду Парагвая в матче за седьмое место на чемпионате мира в Казани. Матч проходил в Центре пляжных видов спорта.

В первом периоде россиянки победили со счетом 20:9. Во второй половине игры россиянки забили 18 мячей, а представительницы Парагвая 13. Таким образом, после двух период счет стал 2:0 в пользу российской сборной, передает ИА "Татар-информ".

Чемпионат Мира по пляжному гандболу в Казани стал первым в истории на территории России. Турнир проходит с 24 по 29 июля. Всего в нем принимают участие 32 мужские и женские национальные команды.