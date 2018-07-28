Награда капитану ко Дню ВМФ: Роман Лизалин стал «Героем нашего времени»

17:00, 28.07.2018 24
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня активисты «Молодой гвардии Единой России» отметили наступающий День военно-морского флота. На площади у памятника Муллануру Вахитову в рамках праздничной программы состоялось торжественное вручение республиканской премии «Герои нашего времени» капитану корабля «Арабелла» Роману Лизалину. 10 июля 2011 года он организовал аварийно-спасательную операцию, в результате которой были спасены 77 пострадавших при крушении теплохода «Булгария».

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