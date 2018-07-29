Бывшего главу Volkswagen заподозрили в налоговых преступлениях

Бывший председатель совета директоров Volkswagen Мартин Винтеркорн подозревается в совершении налоговых преступлений в Германии.

В 2017 году сотрудник банка Sparda обратился в полицию с просьбой проверить законность переводов в размере €2 и €5 млн, поступивших со счета Мартина Винтеркорна его налоговому консультанту в Мюнхене, пишет немецкая газета Bild.

После проверки счетов выяснилось, что глава Volkswagen отправил еще на €10 млн сомнительных переводов, из которых €3,5 млн — своей жене Аните Винтеркорн, пишет издание.

Следствие считает, что экс-глава компании пытался сохранить часть средств в тайне от налоговой службы на случай, если ему придется лично расплачиваться за «дизельгейт».

Адвокат экс-главы Volkswagen Феликс Дерр назвал обвинения в адрес своего клиента надуманными.

Ранее сообщалось, что Volkswagen выплатит владельцам машин $10 миллиардов для урегулирования «дизельного скандала».