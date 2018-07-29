Фильм Кирилла Плетнева «Жги» получил гран-при «Хрустального источника»

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Гран-при первого открытого кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный источник» в Ессентуках получил фильм Кирилла Плетнева «Жги».

Сам Плетнев на церемонию приехать не сумел, награду за него получила грузинская и российская актриса Нино Нинидзе, передает ТАСС.

По словам председателя жюри, сценариста, режиссера и продюсера Рустама Ибрагимбекова, решение о фильме-победителе было принято единогласно.

Напомним, на фестивале «Кинотавр» исполнительницей лучшей женской роли признали Ингу Оболдину («Жги» Кирилла Плетнева).