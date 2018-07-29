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В Венгрии назвали примитивной политику ЕС в отношении России

02:29, 29.07.2018
В Венгрии назвали примитивной политику ЕС в отношении России
Фото: minsvyaz.ru

Нынешняя политика ЕС в отношении России мешает большинству членов союза. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Орбан выступил за пересмотр политики Брюсселя, передает РБК. По его словам, Евросоюз считает угрозой Россию из-за опасений Польши, а также стран Балтии.

В то же время другие страны Восточной Европы, среди которых политик назвал Венгрию, Чехию и Словакию, а также страны Западной Европы, никакой российской угрозы не видят.

Выход из нынешней ситуации Орбан видит в том, чтобы предоставить Польше и Прибалтике дополнительные гарантии безопасности, а остальным странам ЕС позволить нормально торговать с Россией.

Напомним, что Россия в списке угроз ЕС заняла второе место после исламистских группировок.

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