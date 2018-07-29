В Венгрии назвали примитивной политику ЕС в отношении России

Нынешняя политика ЕС в отношении России мешает большинству членов союза. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.



Орбан выступил за пересмотр политики Брюсселя, передает РБК. По его словам, Евросоюз считает угрозой Россию из-за опасений Польши, а также стран Балтии.

В то же время другие страны Восточной Европы, среди которых политик назвал Венгрию, Чехию и Словакию, а также страны Западной Европы, никакой российской угрозы не видят.

Выход из нынешней ситуации Орбан видит в том, чтобы предоставить Польше и Прибалтике дополнительные гарантии безопасности, а остальным странам ЕС позволить нормально торговать с Россией.

Напомним, что Россия в списке угроз ЕС заняла второе место после исламистских группировок.