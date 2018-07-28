Сегодня в Татарстана ожидаются дожди, грозы и до +34

В субботу, 28 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременные дожди, локально сильные. Также возможны грозы и град.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 17-22 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +29°С до +34°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +29°С до +32°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +29°С до +32°С.

Ранее ГУ МЧС по Татарстану предупредило жителей республики о грозе, граде и усилении ветра 28 июля.