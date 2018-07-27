АС РТ признал недействительным снятие почти 5,7 млн рублей физлицом в ТФБ

Арбитражный суд РТ признал недействительным досрочное снятие вклада физическим лицом 7 декабря 2016 года. Сумма сделки составила почти 5,7 млн рублей.

Остальные иски, которые подал конкурсный управляющий, суд решил оставить без удовлетворения. Законными признаны снятия денег физлицами на 8,6 млн рублей и сделка по приобретению у ПАО «Росгосстрах Банк» паев закрытого инвестиционного фонда недвижимости «Невский» в размере 700 млн рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Также сегодня «Татфондбанк» повысил размер выплат кредиторам первой очереди до 25,86%.