В Челнах с августа сократят трамвайные рейсы к заводу КАМАЗа

ООО «Электротранспорт» в Набережных Челнах с 1 августа сократит трамвайные рейсы на завод КАМАЗа. Соответствующее письмо поступило в КАМАЗ от трамвайщиков.



«Это далеко не первая попытка лишить камазовцев общественного транспорта до работы», — пишут «Вести КАМАЗа».

Отмечается, что очередное сокращение количества трамваев связано с убыточностью перевозок в нынешнем режиме и коснется маршрутов № 2, 3, 5 и 7. В КАМАЗе с этим не согласны.

«Трамваи на заводы по утрам и ближе к вечеру переполнены, маршруты надежные и крайне востребованные. А пассажиры в массе своей – люди работающие, дисциплинировано оплачивающие свой проезд», — ссылается издание на результаты опроса.

Компания направила официальные запросы в ответственные службы и организации города.

Ранее АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» подала в Арбитражный суд РТ иск к челнинскому МУП «Электротранспорт» о взыскании задолженности по уплате лизинговых платежей с января по март 2018 года.