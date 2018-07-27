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Игнатьев ввел в Чувашии режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

14:56, 27.07.2018
Игнатьев ввел в Чувашии режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в республике.

Режим установлен для ликвидации последствий засухи, говорится в документе.

Разработка плана мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС поручена Минсельхозу Чувашии совместно с ГКЧС Чувашии. Органам местного самоуправления муниципальных районов рекомендовано утвердить планы мероприятий по оказанию помощи аграриям, пострадавшим от засухи.

Распоряжение подписано сегодня и вступило в силу со дня подписания.

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