Игнатьев ввел в Чувашии режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в республике.
Режим установлен для ликвидации последствий засухи, говорится в документе.
Разработка плана мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС поручена Минсельхозу Чувашии совместно с ГКЧС Чувашии. Органам местного самоуправления муниципальных районов рекомендовано утвердить планы мероприятий по оказанию помощи аграриям, пострадавшим от засухи.
Распоряжение подписано сегодня и вступило в силу со дня подписания.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым