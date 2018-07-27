В Перми отремонтируют два центральных сквера за 3,9 млн рублей

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Пермские власти отремонтируют два центральных сквера — около дворца культуры имени Солдатова и у Дома чекистов. Аукцион на выполнение работы размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен заменить дорожную плитку на территории скверов, а также привести в порядок урны и скамейки, в том числе починить сломанные объекты и окрасить их. Кроме того, в сквере у Дома чекистов необходимо будет произвести монтаж пандуса.

Стоимость работ оценивается в 3,9 млн рублей. Сроки завершения — 45 дней с момента подписания муниципального контракта.

Напомним, в Перми также отреставрируют памятник Владимиру Ленину за 950 тысяч рублей.