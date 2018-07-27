Работников группы компаний ТАИФ наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Юрию Аляшеву, начальнику смены цеха завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Валерию Семину и слесарю-инструментальщику ПАО «Казаньоргсинтез» Николаю Фирсову.

Также звания «Заслуженный химик РФ» был удостоен машинист компрессорных установок завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Туртыгин. Его опыт и знание технологии помогли коллективу при пуске третьей нитки охлаждения и конденсации возвратных продуктов, а также холодильной установки «Нева», позволивших увеличить выпуск бутиловых и галобутиловых каучуков до 107,7 тысячи тонн в год. Владимир Туртыгин предложил оптимальную и экономичную схему обвязки аппаратов, оборудование обошлось заводу на 5% дешевле проектной сметы.

Заслуженным химиком России стал еще один сотрудник НКНХ — аппаратчик синтеза шестого разряда отделения полимеризации синтетических полиэфирных смол завода по производству стирола и полиэфирных смол Михаил Чебурахтин. Он принимал активное участие в пусконаладочных работах, в наращении мощности производства простых полиэфиров, пуске и освоении пятой универсальной технологической линии. При его участии происходило освоение современных марок полиэфиров, лупранолов.

Также в Кремле наградили главного специалиста (по пожарной безопасности) управления по производственному контролю за промышленной безопасностью и охране труда «Нижнекамскнефтехима» Камиля Шигапова. За многолетний безупречный труд в спасательных службах ему присвоено звание «Заслуженный спасатель РТ». Директор департамента строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» Дамир Халимов за добросовестный труд был удостоен почетного звания «Заслуженный строитель РТ».

Алексей Песошин вручил почетные звания заслуженных работников врачам, химикам, деятелям искусств, изобретателям, машиностроителям, учителям и представителям других профессий. Всего медали, звания, грамоты и благодарности получили 43 человека.