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Центробанк ограничит продажу субордов инвесторам

12:34, 27.07.2018
Центробанк ограничит продажу субордов инвесторам
Фото: commons.wikimedia.org / NVO

Сделки с субординированными облигациями смогут совершать только квалифицированные инвесторы в соответствии с законодательством РФ. Соответствующие изменения предусматривает проект указания Банка России.

«Такой подход позволит ограничить риски неквалифицированных инвесторов, которые не обладают достаточным опытом и знаниями, чтобы оценить все последствия приобретения подобных инструментов», — говорится в сообщении регулятора.

Документ устанавливает требования к порядку, форме и содержанию информации, которая должна быть предоставлена квалифицированному инвестору при совершении им операций с этими финансовыми инструментами. До совершения сделки инвестор должен быть проинформирован о сущностных характеристиках финансового инструмента, а также о рисках, связанных с инвестированием в такой инструмент.

Отмечается, что нововведения не коснутся субординированных облигаций, выпущенных до вступления в силу данного указа.

Ранее сообщалось, что Центробанк будет определять лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO (процедура первичного размещения токенов).

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