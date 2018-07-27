В Оренбурге на рынке «Петровский» произошла перестрелка между иностранцами

На оптовом рынке «Петровский» в Оренбурге 26 июля произошла перестрелка между посетителями.

Конфликт начался с кулачной потасовки. Затем один из участников ссоры достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. В результате иностранец получил травмы и был доставлен в больницу, рассказали в пресс-службе УМВД по области.

Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Стрелку грозит до двух лет колонии.

Напомним, ранее суд в Казани приговорил к 11 годам тюрьмы мужчину за стрельбу на Вьетнамском рынке.