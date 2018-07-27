ЦБ РФ отозвал несколько лицензий у страховой компании «Опора»

Банк России отозвал ряд лицензий на осуществление страховой деятельности у компании «Опора». Об этом сказано в материалах регулятора.

В приказе Банка России уточняется, что у СК «Опора» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, осуществление добровольного имущественного страхования, страхования по ОСАГО, страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, страхования ответственности перевозчика.

Кроме того, отозвана лицензия компании на осуществление перестрахования. Регулятор был вынужден пойти на такие меры в связи с тем, что компания не смогла в срок устранить выявленные ранее нарушения.

СК «Опора» работает на рынке с 1996 года. В 2017 году «Опора» приобрела компанию «НАСКО» (Татарстан) и передала туда свой немоторный страховой портфель, передает ТАСС.

В мае этого года компания объявила, что решила отказаться от сделок M&A и приобретения портфелей страховщиков, а также добровольно сдать ряд лицензий.

Ранее Банк России приостановил лицензии страховой компании «Диамант».