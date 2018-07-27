В Пермском крае матери, заморившей голодом дочь, грозит реальный срок

В Краснокамске на мать, заморившую свою дочь голодом, Следственный комитет завел уголовное дело по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью».

Женщину заключили в СИЗО на два месяца. В настоящее время силовики провели более 100 допросов, осмотрели три места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, а также назначили ряд судебных экспертиз, рассказали в региональной СУ СКР.

Расследованием инцидента занимается первый отдел особо важных дел Следственного управления.

Напомним, утром 16 июля года жительница Краснокамска увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

Как пишут местные СМИ, причина смерти ребенка — сильное истощение. По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, у семьи не было денег даже на продукты.

Расследование уголовного дела по факту смерти девочки взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Также губернатор Пермского края Максим Решетников поручил организовать проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась погибшая девочка.