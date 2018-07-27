Суд дал кредитору «Рубина» месяц отсрочки

Арбитражный суд РТ рассматривает дело по иску АСВ о банкротстве «дочки» СИНХа — НКО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта». Сегодня выяснилось: банкротство НКО может пошатнуть финансовое благополучие футбольного клуба «Рубин».



В состоявшемся сегодня судебном заседании прозвучало, что у НКО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта», которое по решению Арбитражного суда РТ должно вернуть в конкурсную массу обанкротившегося «Татфондбанка» 2,09 млрд рублей, из имущества имеются лишь 2-миллиардные долговые обязательства МАУ «Футбольный клуб «Рубин». Эти средства были использованы на финансирование текущей деятельности клуба и возвращать их не предполагалось. Суд дал НКО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» месяц на мирное урегулирование вопроса о долге.