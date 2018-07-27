В Пермском крае на продажу выставлена крупная микрофинансовая компания

В Пермском крае на продажу выставлена микрокредитная компания ООО «МКК Финансовая помощь Урал». Объявление размещено на сайте Avito.

Основная сфера готового бизнеса — микрозаймы для населения от 1 000 до 30 000 рублей со сроком от 7 дней до одного года. По заверениям продавца, компания существует на рынке с 2012 года, имеет все необходимые документы для работы, а также располагает 9 офисами по региону и тысячей действующих займов.

Причиной продажи стал переезд в другой регион и инвестиции в новый проект. Стоимость микрокредитной компании составляет 23,5 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что кировский автосалон-банкрот продают за 100 млн рублей.