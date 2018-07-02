Кировский автосалон-банкрот продают за 100 млн рублей

В Кирове на аукцион единым лотом выставлено имущество автосалона-банкрота «Союз». Начальная цена — 102,4 млн рублей.

В лот включены доли собственности, два нежилых помещения общей площадью 2 038,5 кв. метров и сам земельный участок. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 августа. Торги назначены на 6 августа, пишет портал «Свойкировский».

Напомним, что кировский арбитраж признал автосалон банкротом в ноябре 2017 года. Общая задолженность компании превысила 223,5 млн рублей. Ранее чиновники оценили имущество кировского автосалона «Союз» в 27,6 млн рублей.