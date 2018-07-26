Нацразведка США обвинила Россию, Китай и Иран в экономическом кибершпионаже

Национальная разведка США обвинила Россию в экономическом кибершпионаже против Штатов и их союзников.

«Россия агрессивно и компетентно собирает чувствительные технологии США и использует киберпространство как один из многих методов для получения необходимых ноу-хау и технологий для роста своей экономики», — говорится в тексте доклада, который приводит RT.

Отмечается, что целью российских кибератак является сбор деловой и технологической информации в США.

Также в экономическом шпионаже США обвинили Китай и Иран.

Ранее в США создали рабочую группу по противодействию России в киберпространстве.