Нацразведка США обвинила Россию, Китай и Иран в экономическом кибершпионаже
Национальная разведка США обвинила Россию в экономическом кибершпионаже против Штатов и их союзников.
«Россия агрессивно и компетентно собирает чувствительные технологии США и использует киберпространство как один из многих методов для получения необходимых ноу-хау и технологий для роста своей экономики», — говорится в тексте доклада, который приводит RT.
Отмечается, что целью российских кибератак является сбор деловой и технологической информации в США.
Также в экономическом шпионаже США обвинили Китай и Иран.
Ранее в США создали рабочую группу по противодействию России в киберпространстве.Общество
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