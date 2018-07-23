В США создали рабочую группу по противодействию России в киберпространстве

В Киберкомандовании США создана специальная группа по противодействию России в киберпространстве. Об этом на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, заявил командующий генерал Пол Накасоне.

«Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016—2017 годов», — цитирует Накасоне «РИА Новости».



В своем выступлении генерал подчеркнул, что Россия имеет большие возможности в киберпространстве, которым «нужно будет противостоять».



Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин обсудили на саммите в Хельсинки создание двусторонней рабочей группы по кибербезопасности. Кроме того, страны могут возобновить деятельность группы по борьбе с терроризмом.