В Челнах к осени откроют карантинное отделение для бездомных собак

Модульное здание карантинного отделения для бездомных собак должны открыть к сентябрю. Об этом сообщил помощник председателя фонда «Азира» Илхам Шакиров.



В здании будет 16 карантинных помещений разных размеров, передают «Челнинские известия». Работы стали возможны благодаря полученному гранту в 1,2 млн рублей. На территории разместили еще 10 вольеров на 40 собак.

В настоящее время Шакиров планирует получить грант на строительство нового объекта.

«Готовлю заявку на ветеринарный центр для льготной стерилизации домашних животных и бесплатной — для бездомных. Это тоже будет модульное здание. В штат закладываю трех ветеринаров, двух санитаров, гособеспечение лекарствами. Думаю, около трех миллионов рублей можно будет получить на эти цели. Все эти затраты экономически, естественно, будут подтверждены», — добавил активист.

Ранее ветеринары Татарстана предложили отказаться от муниципальных и помочь общественным приютам для животных.

