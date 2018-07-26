Единороссы сорвали заседание комитета Поклонской из-за ее голосования по пенсионной реформе

Единороссы проигнорировали заседание комиссии Госдумы по доходам, которую возглавляет Наталья Поклонская, из-за ее отказа поддержать пенсионную реформу.

Руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов посоветовал Поклонской решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

«Поэтому примите для себя решение», — приводят «Ведомости» обращение Неверова к Поклонской.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Поклонская должна сдать свой депутатский мандат, лидер фракции ответил: «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам».

Отмечается, что в список партии на выборах в Госдуму Поклонскую включили не на региональной конференции, а на съезде «Единой России». По словам Неверова, это накладывает на нее особую ответственность.