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Скончался заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич

14:22, 26.07.2018

В Татарстане после продолжительной болезни на 87-м году ушел из жизни заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич.

«Коллеги и сотрудники Министерства здравоохранения Республики Татарстан выражают соболезнования семье и друзьям Давыда Моисеевича. Гражданская панихида состоится 28 июля», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения РТ.

Менделевич был профессором кафедры психиатрии и наркологии Казанского государственного медицинского университета, в котором проработал более 58 лет. Авторству профессора принадлежит более 230 научных работ. Под руководством и при консультировании Менделевича защищены 4 докторские и 17 кандидатских диссертаций.

Происшествия Татарстан
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