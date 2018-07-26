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В Казани разработают проект межевания на территории второй линии метро до «Сахарова»

13:33, 26.07.2018
В Казани разработают проект межевания на территории второй линии метро до «Сахарова»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполком Казани поручил разработать новый проект межевания на территории будущей второй линии метро. Распоряжение опубликовано в сборнике документов.

Кроме того, управление архитектуры и градостроительства будет принимать предложения юридических и физических лиц по возможной разработке и исполнению данного проекта.

Предыдущее распоряжение, которое было утверждено в мае 2014 года, признали недействительным.

Напомним, ранее представитель института «Татинвестгражданпроект» рассказал, что месторасположение станции «Сахарова» подвергалось неоднократным корректировкам в проектной документации. Несмотря на это, названия станциям уже придумали.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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