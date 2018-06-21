Новые станции метро в Казани назовут в честь академика Сахарова и 100-летия ТАССР

Стали известны названия четырех станций первого участка второй линии Казанского метрополитена. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов.

В частности, станция на улице Фучика будет называться «Улица Юлиуса Фучика». Станция «10-й микрорайон» появится около одноименной остановки. Станцию на пересечении улиц Ломжинской и Фучика назовут «100-летие ТАССР», а станцию на проспекте А. Камалеева — «Улица Академика Сахарова».

Ранее в «Казметрострое» опровергли информацию, что планировали открыть станцию «Дубравная» к 12 июня.