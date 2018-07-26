РФС снял запрет и разрешил «Рубину» регистрировать новых футболистов до 31 июля

По итогам заседания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение удовлетворить просьбу казанского «Рубина» о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов.

Данная мера была наложена из-за долгов казанцев перед бывшим игроком клуба, в частности Альбертом Шариповым. Запрет был снят в связи с обращением самого футболиста в Палату по разрешению споров разрешить «Рубину» заявить новых игроков на предстоящий сезон.

Казанскому клубу разрешено осуществлять регистрацию новых футболистов временно до 31 июля 2018 года.



Напомним, сегодня стало известно, что «Рубин» начнет новый сезон в форме позапрошлого образца.